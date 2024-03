EL, Real Madrid – Fenerbahce: scoppia la RISSA tra Calathes e Campazzo!

Il Fenerbahce Beko Istanbul è riuscito nell’impresa di battere il Real Madrid 79-89 nel match andato in scena nel palazzetto della capitale spagnola: il Real incappa così nella sesta sconfitta stagionale in Eurolega, ma rimane saldamente al comando della classifica davanti al Barcellona (19-9), mentre i turchi salgono al sesto posto, agganciando la Virtus Bologna con un record di 17 vittorie e 11 sconfitte.

Durante il terzo quarto, sul punteggio di 56-67 in favore degli ospiti, c’è stato un episodio particolare, con due stelle assolute del basket europeo che si sono rese protagoniste di un’azzuffata in mezzo al campo: Nick Calathes e Facundo Campazzo sono venuti alle mani, con l’argentino del Real che ha reagito ad una provocazione del greco del Fenerbahce, che ha poi risposto con un colpo al viso dell’avversario.

Facundo Campazzo and Nick Calathes got into a scuffle 😳 pic.twitter.com/n7sI6QFXQX

— BasketNews (@BasketNews_com) March 7, 2024