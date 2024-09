Giannakopoulos lancia la sfida: “Portate i campioni NBA ad Atene, saremo in 80mila”

Dimitris Giannakopoulos è un uomo senza mezze misure. Il vulcanico patron del Panathinaikos lancia la sfida al mondo NBA.

Negli ultimi giorni si stanno susseguendo dichiarazioni di personalità che vorrebbero una sfida tra i vincitori del titolo NBA e la squadra che conquista l’EuroLega. L’ultimo a lanciare la sfida è stato Kostas Sloukas. E adesso il suo presidente si unisce al coro.

“Portate i campioni NBA ad Atene – ha scritto Giannakopoulos su Instagram – e ci faremo trovare in 80mila allo Stadio Panathinaiko per la sfida con i vincitori dell’EuroLega”. Il riferimento è alla recente amichevole del suo Pana giocata nel leggendario stadio della capitale greca, riadattato a campo di basket con 42mila spettatori sugli spalti. Un numero che, secondo Giannakopoulos, quasi raddoppierebbe per una partita “ufficiale”. Dalle parole del patron, tra l’altro, traspare una discreta certezza di vincere nuovamente l’EuroLega: alla faccia della scaramanzia.