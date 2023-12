Pallacanestro Varese di nuovo sul mercato, è quasi fatta per Skylar Spencer

Per la Pallacanestro Varese è pronto un nuovo innesto. Skylar Spencer, recente conoscenza della Lega Basket A, sarebbe ad una firma dall’essere un nuovo giocatore della squadra di coach Bialaszewski stando a quanto ci è stato confermato, la seconda aggiunta quindi nell’arco di una settimana dopo James Young. Il centro che ha indossato la maglia di Trieste la scorsa stagione (ritroverebbe Marco Legovich nel coaching staff) andrebbe a sostituire Willie Cauley-Stein? La sua posizione è incerta, come riporta La Prealpina, anche se stasera sarà in campo per il primo match della seconda fase di FIBA Europe Cup contro il Chemnitz e poi domenica per l’11° giornata di LBA.

Il mese scorso però era arrivato un primo ultimatum da Luis Scola, che aveva chiesto all’ex NBA di essere più aggressivo in campo. Cauley-Stein non ha brillato per leadership e attitudine, caratteristiche che invece servono ad una squadra che si trova in terzultima posizione in LBA e che domenica sera giocherà proprio contro la penultima Brindisi, in una sorta di scontro diretto nella zona rossa della classifica.

Soprattutto a livello tecnico sotto canestro serve un cambio di marcia. La fisicità e l’atletismo di Spencer, centro di 206 centimetri per 106 chili, possono essere di grande aiuto al gioco di Varese che tanto punta sui tempi dei tagli nello spazio dei propri lunghi per arrivare a canestro o aprire gli spazi per i tiratori. Il nativo di Inglewood, che ha giocato nei Libertadores De Queretaro in Messico dopo la stagione triestina, è quel tipo di giocatore che non solo soddisfa i requisiti tecnici ma ha già esperienza nel nostro campionato. Dopo sole 3 vittorie in 10 giornate, ecco che comincia la ricostruzione.

Foto copertina: Lega Basket Serie A