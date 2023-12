Pino Sacripanti lascia Scafati, già scelto il sostituto

Dopo i rumors di ieri, poco fa è arrivato anche l’annuncio: a sorpresa Pino Sacripanti lascia la panchina di Scafati. L’allenatore, che era alla guida dei gialloblu dal marzo scorso, è stato costretto a rescindere a causa di alcuni problemi di salute, come scritto da Pianetabasket.

Per la panchina Scafati avrebbe già scelto il sostituto: Matteo Boniciolli avrebbe vinto la corsa con Jasmin Repesa e dovrebbe quindi essere annunciato nelle prossime ore.

Boniciolli torna ad allenare in Serie A dopo l’esperienza a Pesaro nel 2019, con la quale aveva raggiunto la salvezza prima di dimettersi. Scafati attualmente è dodicesima in campionato con 4 vittorie in 10 partite, a soli 2 punti dalla zona Playoff. In queste ore la formazione campana si sta guardando attorno anche sul mercato e si parla del possibile ingaggio di Julian Gamble.