Varese, per rilanciarsi è ufficiale l’arrivo di Alex Tyus

La Pallacanestro Varese continua ad operare sul mercato, dopo l’ingaggio di Jaron Johnson e la partenza di Nico Mannion in direzione Milano. I biancorossi erano alla ricerca di un lungo e nelle ultime due settimane avevano sondato Pauly Paulicap di Treviso e Anžejs Pasečņiks, finito al Cedevita. Oggi è arrivato invece l’affondo per Alex Tyus, ufficializzato poco fa da Varese come nuovo centro a disposizione di Herman Mandole.

Tyus ha un passato a Cantù nel nostro campionato, ma per qualche anno è stato tra i migliori lunghi d’EuroLega, competizione vinta con il Maccabi Tel-Aviv. L’americano, che ha passaporto israeliano proprio per via della sua lunga permanenza al Maccabi, oggi ha 36 anni (ne compirà 37 a gennaio) e nella scorsa stagione ha indossato le maglie di Rune Mosca e Hapoel Gerusalemme. Nell’ultima esperienza con gli israeliani, Tyus ha mantenuto 4.8 punti e 3.5 rimbalzi di media. Da settimane era alla ricerca di una squadra e i suoi agenti lo avevano proposto anche a Treviso.

Di seguito il comunicato ufficiale del club lombardo:

Pallacanestro Varese è felice di annunciare l’ingaggio di Alexander Trent Tyus, centro classe ’88 che vestirà la maglia biancorossa fino al termine della stagione. Tyus è un giocatore di grande esperienza internazionale, dotato di leadership e capace di imporre il proprio fisico sia in attacco che, soprattutto, in difesa. Per lui si tratta della seconda esperienza italiana in carriera, ma alle spalle ha tanti anni disputati nei campionati europei, conditi da oltre 200 presenze in Eurolega, competizione vinta nel 2014 con la canotta del Maccabi Tel Aviv.

Carriera

Formatosi alla University of Florida, Tyus fa il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2011-2012 in Israele con la maglia del Maccabi Ashdod per poi trasferirsi l’anno dopo in Italia, a Cantù, dove ha l’opportunità di esordire anche in Eurolega. Le buone cifre messe a referto in LBA (9.4 punti, 6.3 rimbalzi e 1 stoppata di media ad allacciata di scarpe), condite dalla vittoria nella Supercoppa Italiana, lo portano nel 2013-2014 nuovamente in Israele, dove indossa la canotta del Maccabi Tel Aviv per due stagioni diventando un punto di riferimento dei gialloblu sia sul territorio nazionale (vittoria di un campionato e di due Coppe di Israele) sia in quello europeo, che culmina con il successo in Eurolega del 2014. Con il Maccabi disputerà un altro biennio tra il 2017 ed il 2019 (nel mezzo le esperienze “turche” con Efes e Galatasaray), prima di trasferirsi in Russia all’UNICS Kazan (2019-2020) e di tornare al Galatasaray (2020-2021), formazione che lascia a dicembre per la canotta bianca del Real Madrid. Dopo un altro anno in Turchia, stavolta con la maglia del Pinar Karsiyaka, Tyus si rende protagonista in Francia con l’ASVEL, dove disputa la sua ultima stagione in Eurolega (5.7 punti, 4.3 rimbalzi) prima di un nuovo ritorno in Russia (Runa Mosca) e in Israele (Hapoel Gerusalemme).

Alex Tyus possiede il passaporto israeliano dal 2012, nazionale con cui ha disputato anche Eurobasket 2013.