Donald Trump eletto presidente degli USA: le reazioni, da LeBron James ad Angel Reese

Questa mattina sembrava palese la vittoria delle elezioni americane da parte di Donald Trump. Nel corso della giornata è poi arrivata l’ufficialità: il tycoon rientrerà alla Casa Bianca per un secondo mandato, dopo il primo dal 2016 al 2020. Nel corso degli anni Trump si è spesso scontrato a distanza con alcuni delle stelle più luminose dello sport statunitense, col basket NBA in prima linea. Parliamo ad esempio di LeBron James, che proprio pochi giorni prima dell’Election Day aveva dato il suo endorsement a Kamala Harris.

Poco fa James ha reagito all’elezione di Trump come presidente, pubblicando sui social una foto in cui tiene in braccio la sua figlia più piccola, Zhuri. “Questa mattina ho il cuore e la mente appesantiti, principessa mia! Prometto di proteggerti con tutto ciò che ho e anche oltre! Non ci serve il loro aiuto” ha scritto James, che proprio nel suo endorsement a Harris aveva espresso preoccupazione per il futuro dei propri figli in caso di ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Ma nelle scorse ore si sono espressi anche altri atleti di NBA e WNBA. Per esempio Angel Reese, astro nascente della Lega femminile, ha scritto su X: “Sono così delusa dall’America… Alcuni di voi davvero non sono riusciti a mettere da parte l’orgoglio, eh?”.