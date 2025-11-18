Pat Beverley è stato arrestato per aver aggredito la sorella di 15 anni

Pat Beverley, ex giocatore NBA e free agent da ormai diversi mesi, è finito al centro di una grave controversia dopo essere stato arrestato il 14 novembre nella Contea di Fort Bend, Texas, con l’accusa di aver aggredito un familiare, in particolare la sorellina di appena 15 anni.

Secondo quanto ricostruito da TMZ, tutto sarebbe iniziato quando la sorella del giocatore è uscita di casa a notte fonda, senza permesso, per incontrare il suo fidanzato di 18 anni. Una volta rientrata, sua madre avrebbe avvisato Beverley della situazione, chiedendogli di raggiungere l’abitazione.

A quel punto Beverley avrebbe affrontato la sorella in modo estremamente aggressivo. La giovane ha dichiarato che il fratello l’avrebbe afferrata al collo con entrambe le mani, sollevandola dal pavimento e mantenendo la presa per venti o trenta secondi. Durante quel tempo, la ragazzina avrebbe avuto difficoltà a respirare. Una volta lasciata la presa, Beverley l’avrebbe poi spinta contro la parete e, successivamente, l’avrebbe costretta a sdraiarsi su un divano. Sempre secondo la denuncia, si sarebbe posizionato sopra di lei e l’avrebbe colpita con un pugno chiuso all’occhio sinistro. La ragazza ha raccontato anche che, in quel frangente, Beverley le avrebbe detto che sarebbe stato lui il parente “che l’avrebbe uccisa”.

Il fidanzato, che si trovava ancora nei pressi dell’abitazione, ha quindi chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, hanno osservato segni visibili sul collo della ragazza e piccole emorragie nei vasi sanguigni degli occhi che possono essere compatibili con una pressione o una compressione prolungata del collo. Le testimonianze raccolte hanno portato all’arresto immediato di Pat Beverley, poi rilasciato su cauzione dietro pagamento di 40.000 dollari.

Nelle scorse ore il giocatore ha scritto su X un post per difendersi, dicendo che la sua unica colpa è di “tenere molto a sua sorella” e invitando a non credere a tutto ciò che si legge online e in particolare alla versione dei fatti che sta circolando.