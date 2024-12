Due settimane fa, la guardia dell’Hapoel Shlomo Tel Aviv e ex dell’NBA, Pat Beverley, si trovava a un bivio per quanto riguarda il suo futuro in Israele, definendolo “50 e 50”. Le pressioni della famiglia e della fidanzata hanno complicato la sua decisione, lasciandolo incerto se restare o partire.

“Ci sono state alcune squadre che mi hanno offerto un contratto. Alcune squadre di EuroLega, non dirò il loro nome perché non voglio mettere nei guai nessuna squadra o nessuno”, ha detto Beverley. “Ma alcune squadre dell’EuroLeague mi hanno contattato perché avevano bisogno di una guardia come me ed erano entusiaste di avermi nella loro squadra. Dovevo prendere una decisione entro giovedì”.

“Ho parlato con coach Stefanos Dedas, ho parlato con il nostro nuovo allenatore, Dimitris Itoudis, e ho detto: ‘No, non me ne vado’. Tutti intorno a me erano scioccati, tipo: ‘Cosa?’. E io: ‘No, non me ne vado. Non posso andarmene. Sono venuto qui e ho promesso che sarei rimasto qui, devo andare fino in fondo con questa squadra’ ”, ha raccontato.

Stiamo a vedere se davvero finirà la stagione con la squadra israeliana oppure Pat Beverley cambierà idea nel mentre.

