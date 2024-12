Pat Riley a gamba tesa: “Non scambieremo Jimmy Butler!”

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare dell’addio di Jimmy Butler ai Miami Heat, considerato ormai quasi scontato. Le parti non hanno trovato l’accordo per il rinnovo nei mesi scorsi e il contratto di Butler potrebbe scadere in estate: “potrebbe” perché il giocatore ha comunque una Player Option da poter sfruttare. Sebbene Butler non abbia mai chiesto a Miami di essere ceduto, nelle scorse settimane era emerso che la franchigia avesse accettato l’idea di doverlo scambiare per non perderlo a zero. Successivamente è anche uscita una lista di squadre gradite a Jimmy, che comunque guarda con interesse alla free agency 2025.

In questa situazione è intervenuto poco fa Pat Riley, presidente dei Miami Heat. La leggenda NBA e cervello della franchigia della Florida ha messo in chiaro che gli Heat, contrariamente a quanto riportato nelle ultime settimane, non cederanno Jimmy Butler.

“Di solito non commentiamo i rumors, ma tutte queste speculazioni sono una distrazione per la squadra e non è corretto nei confronti dei giocatori e dei coach. Quindi vogliamo che sia chiaro: non scambieremo Jimmy Butler” ha dichiarato Riley in un comunicato ufficiale. Una mossa per rimettere la palla nel campo di Butler, che se vorrà lasciare Miami dovrà a questo punto chiederlo esplicitamente.