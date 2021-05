Pau Gasol continua a dare spettacolo in Liga ACB anche contro Obradoiro

Mentre Milano si appresta a giocare nel weekend per mantenere il primo posto in classifica, i futuri avversari alle Final Four di Eurolega del Barcellona ieri sera hanno sconfitto in Liga ACB l’Obradoiro in una gara che era da recuperare. Come spesso gli capita nell’ultimo periodo, tra cui anche Gara-5 contro lo Zenit, protagonista della partita blaugrana è stato Pau Gasol. L’immortale lungo catalano ha giocato solo 14′, come sempre preservato da coach Jasikevicius visti i suoi 40 anni compiuti.

In quei 14′ Pau Gasol è quasi stato il miglior marcatore del Barça con 12 punti, dietro al solo Leo Westermann che ha chiuso l’incontro con 14. L’ex Lakers e Spurs ha tirato 4/6 dal campo e totalizzato 19 di valutazione, al top tra le fila catalane insieme ad Alex Abrines. Il risultato finale è stato di 76-70. A 3 partite dalla fine della stagione regolare, il Barcellona è secondo in classifica con 29 vittorie e 4 sconfitte alle spalle del Real Madrid.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.