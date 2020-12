Paul George dà seguito alle parole: rinnovo quinquennale con i Clippers

Qualche giorno fa, Paul George aveva dichiarato di non avere intenzione di lasciare i Los Angeles Clippers, anzi di volersi ritirare con questa maglia dopo la prima, seppur deludente, stagione ad LA. Ora, a sorpresa, PG ha dato seguito con i fatti a quelle parole: come riportato da Adrian Wojnarowski, il giocatore ha trovato un accordo per prolungare di altri 4 anni il suo contratto, per un valore totale di 226 milioni di dollari, il massimo salariale.

George nella sua prima stagione ai Clippers ha mantenuto 21.5 punti e 5.7 rimbalzi di media, il precedente accordo era in scadenza nell’estate 2021. L’ultimo anno, la stagione 2024-25, sarà una Player Option.

The Clippers are extending George’s contract for an additional four years, $190M on top of the $35.4M guaranteed him in the 2020-2021 season. George will have a new player option before the 2024-2025 season, Mintz said. https://t.co/3zrOc53WFT

