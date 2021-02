Paul George ha risposto “diplomaticamente” agli attacchi di Jared Dudley

In casa Los Angeles Clippers continuano a far parlare gli attacchi che Jared Dudley ha riservato, nel proprio libro, ai rivali cittadini della scorsa stagione e in particolare a Paul George, reo di essersi messo sullo stesso piano di LeBron James ed Anthony Davis senza averne la facoltà.

Dopo la netta vittoria su Cleveland di ieri notte, nella quale tra l’altro ha segnato 36 punti con 8/9 da tre punti, George ha risposto agli attacchi di Dudley, decidendo però di non cadere nella provocazione e rimanendo quindi molto diplomatico:

“God bless him. God bless you, Jared Dudley. I don’t know what it is. Dudes love throwing my name in stuff, but god bless you, Jared.”

Paul George when asked about Jared Dudley’s comments about him. #Clippers pic.twitter.com/wkCrLvnxGq

