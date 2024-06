Dopo mesi di speculazioni, Paul George ha fatto una mossa decisiva per quanto riguarda la sua player option da 48,8 milioni di dollari con i Los Angeles Clippers.

George rifiuterà la sua opzione e diventerà un free agent senza restrizioni, secondo quanto riportato da Chris Haynes. Questa mossa consente a George di firmare con qualsiasi squadra che gli faccia un’offerta durante la free agency NBA.

Los Angeles Clippers star Paul George is declining his $48.8M player option to become an unrestricted free agent, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/NduizsJVyd — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 29, 2024

George può ancora rifirmare con i Clippers con un nuovo contratto quando inizierà la free agency, ma le due parti non sono riuscite a trovare un accordo per un prolungamento durante la stagione 2023-24. Pertanto, gli analisti sospettano che George possa lasciare Los Angeles per altri pretendenti. Molti tifosi credono che George stia inseguendo un titolo NBA, ma lui ha chiarito i suoi desideri durante una puntata primaverile del suo podcast.

“Voglio dire, sicuramente contribuire a vincere”, ha detto Paul George sul Podcast P. “Ma, a questo punto… Non sono nemmeno necessariamente… Non si tratta nemmeno di… Come… La gente dice, ‘a caccia di un campionato’. Non si tratta di questo. Ma è giocare il giusto stile di pallacanestro, ecco cosa sto cercando”.

Tuttavia, secondo quanto riferito, ci sono squadre disposte a concedere a George un contratto al massimo salariale. In cima alla lista ci sono i Philadelphia 76ers.

