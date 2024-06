Russell Westbrook ha deciso di rimanere ai Los Angeles Clippers

Negli ultimi giorni molti parlavano dell’imminente free agency di Russell Westbrook, che aveva una Player Option da 4 milioni di dollari sulla prossima stagione. Invece, come riportato da Adrian Wojnarowski, Westbrook alla fine ha deciso di sfruttare l’opzione e rimanere ai Los Angeles Clippers per un’altra stagione.

Russ è ai Clippers dal febbraio 2023 e nella scorsa stagione ha mantenuto 11.1 punti, 5.0 rimbalzi e 4.5 assist di media uscendo dalla panchina. Non è detto che comunque Westbrook non venga inserito in qualche scambio: il futuro dei Clippers dipenderà molto dalla decisione di Paul George, che ha una Player Option da quasi 49 milioni di dollari sulla prossima stagione ma non ha ancora comunicato cosa intende fare. La free agency inizierà alla mezzanotte tra domani e lunedì, ora italiana.