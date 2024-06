Payton Willis diventa un caso: salta il terzo accordo!

Payton Willis è stato tra i migliori giocatori della scorsa LBA, rivelazione assoluta targata Estra Pistoia che, oltre a Charlie Moore, ha saputo pescare americani di impatto importante nonostante le cifre esigue investite.

Dopo la consacrazione, Payton Willis ha deciso di lasciare Pistoia e sembrava ormai fatta per l’approdo a l’Aquila Trento. D’improvviso la trattativa è saltata per l’irruzione del Granada, club spagnolo militante in Liga ACB che ha presentato un’offerta importante all’americano. Anche la seconda trattativa è saltata agli sgoccioli per i dialoghi aperti successivamente con Casademont Saragoza, club altresì militante in ACB.

Secondo quanto riferisce Sportando, anche il terzo club è stato rimosso dai piani futuri di Willis.

Il giocatore è appetibile su una grossa fetta di mercato e per le sue caratteristiche può certamente adattarsi a qualsiasi tipologia di campionato. Non è da escludere possa esserci l’interessamento di club di diametro superiore, magari iscritti a competizioni europee, come causa dell’arenarsi di queste trattative.

