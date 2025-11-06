Perché Nikola Jokic si è “inc***ato” con Nikola Jovic?

I Denver Nuggets di Nikola Jokic superano i Miami Heat di Nikola Jovic per 122 a 112 e continuano a dimostrarsi una delle squadre più solide della Western Conference. Ancora una volta, il protagonista assoluto è Nikola Jokic, autore dell’ennesima prestazione dominante con una tripla doppia da 33 punti, 15 rimbalzi e 16 assist.

Con questa vittoria, Jokic porta il suo record personale contro Miami a 20-6, confermando il suo dominio anche contro gli avversari che aveva battuto nelle Finals NBA 2023.

Derby serbo: Jokic vs Jovic, due “Nikola” in campo

La partita ha avuto un sapore speciale per i tifosi serbi: sul parquet c’erano infatti due Nikola nati in Serbia — Nikola Jokic dei Nuggets e Nikola Jovic degli Heat.

I due condividono molto più del nome. Entrambi sono cresciuti cestisticamente al Mega Basket, uno dei club serbi più importanti nella formazione di giovani talenti, prima di spiccare il volo verso l’NBA.

Alla vigilia della gara, Nikola Jovic ha raccontato al Miami Herald un curioso retroscena sul suo rapporto con Jokic:

“Parliamo spesso. Era inc***ato perché ho firmato l’estensione da 62 milioni con Miami: voleva che andassi a Denver. Ma restiamo sempre in contatto, ci sosteniamo a vicenda: non siamo in molti, noi giocatori serbi, in NBA.”

Un’amicizia nata con la Nazionale serba

Negli ultimi due anni, Jokic e Jovic hanno rafforzato la loro amicizia vestendo la maglia della Serbia in campo internazionale.

Insieme hanno conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e partecipato al FIBA EuroBasket 2025, dove la Serbia si è fermata agli ottavi di finale.

“Posso dire che è un mio buon amico. Sono felice di averlo conosciuto e di aver avuto l’occasione di giocare con lui.”

Nel match di Denver, Nikola Jokic ha firmato la tripla doppia numero 143 della sua carriera, confermandosi come uno dei giocatori più completi e dominanti della storia NBA.

Dall’altra parte, Nikola Jovic ha chiuso con 5 punti, 3 rimbalzi e 3 assist, mostrando buoni segnali di crescita nel suo secondo anno con gli Heat.

La vittoria dei Nuggets consolida la loro posizione ai vertici della Western Conference, mentre Miami, ancora priva di Tyler Herro, resta in corsa per le prime posizioni a Est.

Jokic, leader dentro e fuori dal campo

Con tre titoli di MVP NBA e un titolo di campione alle spalle, Nikola Jokic continua a stupire per la costanza e la naturalezza con cui domina ogni aspetto del gioco. E anche in una notte particolare, condivisa con un “fratello serbo”, il “Joker” ha ricordato a tutti perché è considerato uno dei più grandi giocatori del basket moderno.