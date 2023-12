Phialdelphia 76ers, serata leggendaria per Joel Embiid

Ennesima serata mostruosa per Joel Embiid, autore di 51 punti e 12 rimbalzi nella vittoria 113-127 dei Philadelphia 76ers sui Minnesota Timberwolves. Una prova da antologia con 17/25 al tiro e 17/18 in lunetta.

Questa prestazione alimenta un mese di Dicembre sontuoso da parte del giocatore di origini camerunensi che sta viaggiando a oltre 40 punti, 12 rimbalzi e 3 assist di media con il 61% dal campo. Solamente lui e Antetokounmpo hanno firmato più di una partita da 50 punti in questa stagione.

Quella contro Minnie è stata la dodicesima partita consecutiva con più di 30 punti e 10 rimbalzi per Embiid, cosa che non si vedeva dai tempi di Kareem Abdul-Jabbar. La gara con i T’Wolves ha rappresentato anche la quinta di fila con più di 35 punti a referto, cosa che in precedenza in maglia Sixers erano riusciti a fare solamente Wilt Chamberlain e Allen Iverson.

Se, invece, si cercano i giocatori capaci di scrivere 40+10 per tre volte di seguito con la canotta di Philly si troveranno nella lista solamente Embiid e lo stesso Wilt.

Insomma, una prova leggendaria che rappresenta la ciliegina sulla torta di un periodo magico per Joel Embiid.

Fonte: Sky Sport