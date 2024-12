Pinar Karsiyaka cambia dirigenza e blocca tutto: Mc Dermott a Napoli non si farà.

Ha del clamoroso la vicenda che riguarda il passaggio di Sean Mc Dermott al Napoli Basket.

Qualche giorno fa sembrava ormai prossimo all’annuncio il ritorno in Italia dell’ex capitano di Varese, ma uno stravolgimento nel consiglio direttivo del club turco e l’avvento di una nuova linea manageriale ha bloccato tutto, come riportato dai colleghi di SmallBall081.

Mc Dermott, così come i suoi compagni, sta vivendo una stagione molto travagliata a causa dei problemi finanziari del Pinar Karsiyaka, club di spicco della lega turca che disputa anche la Basketball Champions League.

Tali problemi sono sfociati in consistenti ritardi nei pagamenti mensili ai giocatori, al punto tale che alle 00.00 di Lunedì 2 Dicembre tutti i giocatori sarebbero andati free agent se il bonifico non fosse stato effettuato; sul “suono della sirena” i pagamenti arretrati sono stati effettuati e nel giro di due giorni è cambiata in toto la linea dirigenziale. Mc Dermott aveva già trovato l’accordo scritto con Napoli, mancava solo una formale liberatoria del Pinar, mai arrivata dopo la valutazione dei nuovi dirigenti.

Napoli beffata clamorosamente da una vicenda che ha pochi precedenti nella storia del basket-mercato recente.

