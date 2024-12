Virtus Bologna, il BELLISSIMO saluto di Nenad Jakovljevic a Luca Banchi: “Mi ha reso una persona migliore”

Ieri sera la Virtus Bologna è tornata in campo per la prima volta dopo le dimissioni di Luca Banchi, arrivate mercoledì sera dopo la sconfitta contro l’Alba Berlina. Le V Nere hanno perso ancora, in casa contro la Stella Rossa 87-94. La squadra per l’occasione era allenata da Nenad Jakovljevic, assistente di Banchi che ha sostituito Dusko Ivanovic, annunciato il giorno prima e per regolamento ancora non tesserabile né per l’EuroLega né per il campionato. Jakovljevic sarà head coach anche domani sera, in Serie A, nel big match contro Milano.

Ovviamente in conferenza stampa a Jakovljevic è stato chiesto dell’addio di Banchi, è stato a quel punto che il tecnico serbo ha omaggiato l’ex collega con un bellissimo discorso, sia umanamente che come allenatore. Jakovljevic lavorava con Banchi dalla scorsa stagione e ora continuerà in bianconero sotto la guida di Ivanovic, del cui staff ha già fatto parte alla Stella Rossa.

“Luca Banchi mi ha portato a Bologna quando ero senza lavoro dopo essermene andato dalla Stella Rossa. Provo immensa gratitudine nei confronti del Signor Luca Banchi, con la S maiuscola, oltre che Signor Allenatore, con S e A maiuscole. Sono davvero dispiaciuto. Aver lavorato con lui per un anno mi ha reso una persona migliore, mi ha inculcato dei valori non solo sportivi ma anche di vita. Nel mondo dello sport significa molto, ma non solo nello sport, in generale. Per me rappresenta un riferimento e gli auguro tante belle cose. Gli auguro di essere felice e di stare bene” ha detto Jakovljevic.

Foto: Virtus Bologna