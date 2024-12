Orlando Magic, che disastro: si ferma a lungo anche Franz Wagner

Da oltre un mese gli Orlando Magic sono privi di Paolo Banchero, che dovrebbe rientrare poco prima di Natale secondo quanto lui stesso ha dichiarato qualche giorno fa. Nel frattempo la franchigia non ha risentito della sua assenza: merito soprattutto dell’altra star di Orlando, Franz Wagner. Il tedesco ha giocato finora il miglior basket della carriera, segnando 24.4 punti di media con anche 5.6 rimbalzi e 5.7 assist. Grazie soprattutto a lui i Magic hanno attualmente un record di 16-9 e sono terzi nella Eastern Conference.

Ora però dovranno sopportare almeno qualche settimana senza stelle: Wagner ha infatti subito una lesione al muscolo obliquo destro ed è fuori a tempo indeterminato. Il giocatore non rientrerà comunque prima di un mese, quindi lo rivedremo sicuramente nel 2025. L’infortunio è proprio lo stesso subito da Banchero: per avere un riferimento come tempi di recupero, l’italo-americano è fuori dal 31 ottobre e ne avrà almeno per un altro paio di settimane.

Just in: Orlando Magic star forward Franz Wagner has suffered a torn right oblique and is out indefinitely, sources tell ESPN. Wagner sustained the injury Friday night and will be re-evaluated in four weeks. pic.twitter.com/PNYmB0VnyS

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 7, 2024