Ostoja Mijailovic, presidente del Partizan, su Trinchieri: “Non volevo incontrarlo”

Andrea Trinchieri ha lasciato un bellissimo ricordo ai tifosi del Partizan Belgrado, che questa settimana, in occasione del match contro lo Zalgiris Kaunas del tecnico italiano, gli hanno tributato una sonora ovazione facendolo commuovere. Ma se da parte dei tifosi c’è riconoscenza per i due anni passati sulla panchina del Partizan, da parte del presidente del club, Ostoja Mijailovic, le cose stanno diversamente. Il vulcanico dirigente bianconero ha ringraziato Trinchieri ma ha anche ammesso che in occasione dell’ultima partita ha cercato di evitare in tutti i modi di incontrarlo.

“Prima di questa settimana non avevo mai parlato con Trinchieri dopo che ha lasciato il Partizan nel 2020. Oggi lo capisco, inseguiva i risultati ed era vicinissimo dal vincere tutto. Dopo la nostra vittoria contro lo Zalgiris Kaunas è venuto verso di me, ma mi sono girato dall’altra parte perché non abbiamo alcun rapporto. Non volevo incontrarlo, ma è venuto lui da me e alla fine ci siamo stretti la mano. È stato un bel gesto” ha raccontato Mijailovic.

Nel 2020, Trinchieri lasciò il Partizan per il Bayern Monaco, andando ad allenare in EuroLega (i bianconeri all’epoca disputavano l’EuroCup). Il problema, come raccontato da Mijailovic, erano i soldi che il Partizan avrebbe dovuto dare al coach dopo che la stagione venne cancellata a causa della pandemia: “Gli abbiamo pagato tutto il contratto. Il problema era se dovessimo pagargli 7 mesi e mezzo oppure 10. Ci siamo fermati a 7 e mezzo, ma avremmo dovuto pagargli 8 mesi e mezzo. Alla fine tutto gira intorno ai soldi”.