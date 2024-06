Scafati tratta Nate Mason e Tariq Owens!

Stando a indiscrezioni raccolte, la Givova Scafati lavora sottotraccia per regalarsi due super-colpi: si tratta di Nate Mason, play-guardia classe 1995, e Tariq Owens, centro americano in uscita da Napoli.

Mason è un giocatore dalle spiccate doti offensive, autore di un’ottima stagione in Turchia sponda Markezefendi (oltre 20 punti di media a partita); prodotto della Minnesota University, ha suscitato l’interesse anche della Germani Brescia, che è in fase di totale ristrutturazione come annunciato da Ferrero dopo la rinuncia alle coppe europee.

Sotto le plance è altrettanto forte l’interesse per Owens, il centro volante che si diverte a entrare ogni giornata negli highlights a suon di schiacciate spettacolari e stoppate; Tariq ha perfezionato notevolmente la mano dall’arco, arricchendo un bagaglio tecnico che lo rende un cinque estremamente moderno.

Scafati dimostra grande ambizione e questi innesti rappresenterebbero un importante upgrade in due ruoli in cui, la scorsa stagione, si è avuta poca stabilità viste le situazioni di Strelnieks e Logan, nonchè il calo di Gamble.

Occhio al rinnovo di Pinkins, che fino a qualche settimana fa sembrava un’operazione difficile da realizzarsi ma le parti si sono riavvicinate.

Leggi anche: Porzingis rischia davvero di saltare gara-3 e gara-4 di Boston-Dallas?