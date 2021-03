Post Venezia-Milano, Messina:”È mancato il contributo offensivo”

Coach Ettore Messina commenta la sconfitta della sua Olimpia Milano sul campo della Reyer Venezia. Il match termina 69-63.

È stata una partita giocata con grande intensità da ambedue le squadre. Io sono soddisfatto di come abbiamo giocato per larghi tratti in difesa oltre che per il grande impegno dei ragazzi, poi chiaramente non siamo riusciti a fare canestro, come era prevedibile date le assenze dei nostri due playmaker Delaney e Rodriguez e anche quella di Kyle Hines, che è l’altro nostro facilitatore di gioco. In compenso abbiamo avuto dei minuti importanti da parte di Ricky Moraschini e Jakub Wojciechowski che ci serviranno. Penso sia stata una buona partita difensiva, nonostante la sconfitta, e adesso ci prepariamo alla prossima gara esterna di EuroLeague, a Belgrado.