OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA è più di un DERBY d’ITALIA per ETTORE MESSINA

Sono stati giorni difficili per Ettore Messina. Forse i più difficili da quando svolge il ruolo di allenatore, ovvero dal lontano 1975. Solo nel 2011 al Real Madrid aveva vissuto un periodo paragonabile a questo, tanto da portarlo a rassegnare le dimissioni dalla squadra spagnola il 4 marzo 2011, dopo una pesante sconfitta contro la Montepaschi Siena. Eppure, non siamo qui a parlare di questo. Ma siamo qui a raccontarvi perché per Ettore Messina Olimpia Milano contro Virtus Bologna non è un semplice derby d’Italia.

