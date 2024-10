Milano vince contro Sassari, ma perde un altro giocatore per infortunio

Tutto semplice per l’Olimpia Milano nella seconda giornata di campionato contro la Dinamo Sassari. I biancorossi hanno centrato il successo nettamente, 100-75, dopo due sconfitte contro Trieste e AS Monaco nell’ultima settimana. A preoccupare sono però le condizioni di Leandro Bolmaro, uscito nel corso del primo quarto per una distorsione alla caviglia. È il secondo infortunio per Milano negli ultimi giorni, dopo quello muscolare di Josh Nebo nella gara contro Monaco.

Dopo un iniziale 0-5 sardo, Milano ha rincorso per qualche minuto e ha poi premuto sull’acceleratore chiudendo il primo quarto 23-14 con un parziale finale di 13-4 (a 1′ dalla fine della frazione l’infortunio di Bolmaro). Nel secondo periodo l’Olimpia ha dilagato fino a raggiungere il +27 con McCormack e Mirotic, e le due squadre sono tornate negli spogliatoi sul punteggio di 57-31. Nel terzo quarto Milano tocca addirittura il +30 con una tripla di Ricci, e poi controlla permettendo a Sassari di recuperare qualche punto. Anche nel corso del secondo tempo però il divario tra le due squadre è ampio, nel finale spazio anche a Bortolani e Caruso per gestire le energie.

Milano: Dimitrijevic 10, Bortolani 7, Tonut 12, Bolmaro, LeDay 15, Ricci 3, Flaccadori 13, Diop 7, Caruso 1, Shields 8, Mirotic 15, McCormack 9.

Sassari: Cappelletti 4, Bibbins 6, Trucchetti, Halilovic 13, Fobbs 24, Tambone 5, Veronesi 3, Udom, Bendzius 14, Vincini 2, Sokolowski 4, Renfro.

Foto: Olimpia Milano