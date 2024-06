Punter più Hezonja, prende forma il nuovo Barcellona di Joan Penarroya

Nella giornata di oggi il Barcellona ha ufficializzato la firma di Joan Penarroya come nuovo allenatore, dopo la separazione con Roger Grimau. I blaugrana vogliono regalare al nuovo coach una squadra di altissimo livello, così da poter puntare subito alle Final Four di EuroLega dopo una stagione abbastanza deludente. Il Barça è stato eliminato ai Playoff di EuroLega dall’Olympiacos e in campionato ha subito un 3-0 dal Real Madrid in semifinale.

Secondo Marca, il Barcellona avrebbe già trovato un accordo con Mario Hezonja, che quindi in estate lascerà il Real per tornare nella squadra che lo lanciò prima della NBA, dal 2012 al 2015. Il croato è reduce da un’ottima stagione con 13.5 punti di media in EuroLega. Hezonja dovrebbe firmare un quadriennale da 12 milioni di euro, 3 per stagione.

Hezonja non è però l’unica notizia sul mercato in entrata del Barça: sarebbe infatti ad un passo anche Kevin Punter. Secondo Donatas Urbonas, la guardia del Partizan Belgrado nella prossima stagione indosserà la maglia blaugrana. Nell’ultima RS di EuroLega, Punter ha segnato 15.0 punti di media.