Il Real Madrid dà una LEZIONE al Barcellona: 3-0 in semifinale

Il Real Madrid ieri sera ha conquistato l’accesso alle finali di Liga ACB battendo anche in Gara-3 gli storici rivali del Barcellona. I Blancos, reduci dalla delusione in finale di EuroLega, hanno così servito ai blaugrana il più amaro degli sweep. Il 3-0 è arrivato grazie al successo di ieri sera 92-95 al Palau Blaugrana, in una gara che il Barça aveva sperato di vincere nonostante l’espulsione nel primo tempo di Jan Vesely.

Facundo Campazzo ha segnato 21 punti, miglior marcatore del Real e uno dei 5 giocatori dei Blancos ad andare in doppia cifra. Per il Barcellona invece 27 punti di Jabari Parker, che però giocherà in blaugrana anche l’anno prossimo. L’americano, alla sua prima stagione europea, si è dovuto trattenere dallo scoppiare a piangere quando gli è stato chiesto un giudizio sulla sua annata fuori dagli Stati Uniti.

Jabari Parker couldn't hold his tears after last game of the season with Barcelona 💔 pic.twitter.com/MjmwAWM1jR — BasketNews (@BasketNews_com) June 3, 2024

In finale, il Real Madrid affronterà la vincente della serie tra Unicaja Malaga e UCAM Murcia, con questi ultimi al momento in vantaggio 1-2 nella serie. In caso di vittoria, per Murcia sarebbe la prima finale della sua storia: il club spagnolo infatti è abituato a lottare per non retrocedere, mentre quest’anno ha vissuto una stagione senza precedenti chiusa al 3° posto in Basketball Champions League e al 5° in Liga. Malaga ha invece vinto la stagione regolare e avrebbe il fattore campo contro chiunque in finale.