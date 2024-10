Simone Fontecchio è pronto: “Ho recuperato, pronto a ripagare la fiducia dei Pistons”

Riparte la stagione NBA con i media days e i training camp delle varie squadre.

Anche i Detroit Pistons si sono rimessi a lavoro con un Simone Fontecchio pienamente recuperato. L’azzurro ha lavorato duramente in estate per farsi trovare pronto all’inizio della stagione.

Per me è stata una off-season molto intensa, ho lavorato parecchio per recuperare dall’infortunio, adesso sto bene e sono felice di far parte di questo gruppo. I Piston hanno dimostrato di credere in me mettendo in piedi lo scambio con Uath, è una cosa importante e per nulla scontata. Peccato aver giocato solo poche partite prima di infortunarmi, ho dedicato l’estate quasi totalmente al recupero, sono soddisfatto di come mi presento al raduno. Dopo tre mesi sono tornato a giocare senza limitazioni già da un mese, anche in 5 vs 5. Il piede sinistro è completamente guarito, ho buonissime sensazioni.