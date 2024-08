Quanto costa il soggiorno di Team USA a Parigi?

Team USA non alloggia nel villaggio olimpico di Parigi.

Fin dal 1992, la prima edizione in cui hanno partecipato i giocatori NBA, la squadra di basket statunitense non ha mai soggiornato all’interno del villaggio olimpico. Ad Atene 2004 e Rio 2016 i cestisti avevano a loro disposizione una intera nave da crociera, nelle altre circostanze hanno optato per hotel di lusso. Una scelta confermata anche a Parigi, dettata da esigenze di sicurezza e tranquillità ma anche dalla numerosità della delegazione, di cui fanno parte molti dirigenti e le famiglie degli atleti.

USA Basketball, dunque, ha prenotato un intero hotel nel centro di Parigi con 800 stanze a uso delle squadre maschili e femminili con tutto il loro seguito. Non tutte le camere verranno utilizzate e infatti in passato atleti di altre discipline, come i golfisti, hanno condiviso la location con i giocatori di basket. Forbes riferisce che le contrattazioni per l’hotel sono iniziate addirittura nel 2019. Secondo la rivista specializzata l’intero soggiorno francese dei due team costerà all’incirca 15 milioni di dollari. La cifra comprende il costo dell’albergo a Parigi, quello di Lille (altrettanto lussuoso) che viene usato la sera prima delle gare dei gironi, gli spostamenti di persone e materiali, tutto l’impianto di security.

Gran parte dei costi vengono sostenuti da USA Basketball con contributi minori da parte del Comitato Olimpico statunitense e dalla NBA stessa, in questo soprattutto per l’ambito della sicurezza. Una spesa che comunque la federazione statunitense può permettersi, visti i quasi 80 milioni di fatturato nell’arco degli ultimi quattro anni. La metà di questi vengono da accordi di marketing con la NBA e 15 sono arrivati nel 2021, ultimo anno olimpico. Cifra destinata ad aumentare per questa edizione, non condizionata dal Covid.

Foto: FIBA