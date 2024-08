Team USA nel basket 5×5 sta rispettando le aspettative: doppia vittoria della squadra maschile contro Serbia e Sud Sudan, +26 della formazione femminile alla prima contro il Giappone in attesa del secondo match oggi contro il Belgio. Lo stesso però non si può dire del torneo di 3×3, sia maschile che femminile. Finora le squadre USA hanno disputato 4 partite, 2 la maschile e 2 la femminile, e le hanno perse tutte.

Nonostante la presenza dell’ex NBA Jimmer Fredette, la squadra maschile ha perso contro la Serbia 22-14 e contro la Polonia 17-19. Fredette non ha brillato segnando 4 punti nella prima gara e 3 nella seconda (quest’ultima con 0/4 da due punti, ovvero da dietro l’arco). Per fortuna degli USA le otto partecipanti non sono divise in gironi, ma c’è una classifica unica: gli americani attualmente sono ultimi, ma restano ancora 5 partite contro Lituania, Lettonia, Francia, Cina e Olanda. Non tutte sfide semplici: la Lettonia ad esempio è campione olimpica in carica (a Tokyo 2020 gli USA non partecipavano), mentre la Serbia 3 anni fa vince il bronzo.

Per quanto riguarda la squadra femminile, il record per ora è sempre 0-2: sconfitte contro la Germania 17-13 e contro l’Azerbaigian 17-20. Un pessimo inizio per gli USA che qui invece sono campioni olimpici in carica, anche se a Tokyo convocarono le star WNBA Kelsey Plum e Jackie Young, ora impegnate nel torneo di 5×5. Anche la squadra femminile attualmente occupa l’ultimo posto in classifica: la attendono le sfide contro Australia, Spagna, Francia, Canada e Cina (bronzo a Tokyo).

