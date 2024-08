Lo Zalgiris Kaunas ha comprato i London Lions

Colpo di scena nel panorama del basket europeo. I London Lions passano sotto il controllo dello Zalgiris Kaunas.

La formazione britannica ha raggiunto la finale di EuroCup nella scorsa stagione ma ha avuto problemi economici. La proprietà era del fondo 777 Partners che possiede anche molte altre società sparse nel Mondo, fra cui i club di calcio dell’Everton e del Genoa. Il fondo ha deciso di ritirarsi dal mercato cestistico britannico e così Tesonet ha acquisito il controllo del club. Tesonet è un’azienda tecnologica che detiene anche lo Zalgiris Kaunas. Così fra la società lituana e quella londinese ci sarà un rapporto molto stretto.

Di fatto i Lions saranno la seconda squadra dello Zalgiris che spedirà in Inghilterra i suoi giovani più promettenti. Ci sarà subito una iniezione di capitale da parte del club lituano che coprirà le spese di gestione iniziali, per poi ricevere indietro la somma da Tesonet. Il prossimo anno Londra parteciperà solamente al campionato britannico, avendo perso la possibilità di competere in Europa proprio a causa dell’incertezza societaria, visto che nei mesi scorsi c’erano stati anche problemi economici. L’obiettivo però è tornare in EuroCup già a partire dalla stagione successiva.