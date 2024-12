Quanto ha pagato Abu Dhabi per ospitare la Final Four di EuroLega?

Meno di un mese dopo aver posto Belgrado come città favorita, gli azionisti di EuroLega hanno votato 11-2 per organizzare le Final Four del 2025 ad Abu Dhabi, una mossa che potrebbe dettare il futuro della competizione.

Secondo le fonti di Eurohoops, solo l’Olympiacos e il Real Madrid si sono opposti a questa decisione, mentre Abu Dhabi pagherà una cifra senza precedenti di 50 milioni di euro per il diritto di ospitare le Final Four.

Si tratta di un enorme successo finanziario per EuroLeague Basketball, ma sia la potenza spagnola che quella greca avevano validi argomenti per il loro voto negativo.

Dopo questo accordo, la joint venture tra EuroLeague e IMG, scaduta nell’estate del 2026, si estenderà automaticamente per un altro decennio, fino al 2036.

IMG ha mediato l’accordo con Abu Dhabi e grazie a questa somma di denaro è stato raggiunto l’obiettivo prefissato di 100 milioni di euro di ricavi in più rispetto alle previsioni iniziali per la joint venture decennale.

Questo obiettivo fa scattare una clausola che estende automaticamente la joint venture e in pratica traccia la strada per il futuro della competizione.

Stiamo a vedere cosa accadrà ma di certo questa situazione non piacerà a Dubai e alla sua squadra…

