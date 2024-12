Il Fenerbahce perde in casa del Baskonia, Jasikevicius FURIOSO per la poca professionalità dei suoi giocatori

L’allenatore del Fenerbahce Istanbul, Sarunas Jasikevicius, si è lamentato della prestazione della sua squadra nella sconfitta in trasferta contro il Baskonia, che ha segnato la seconda consecutiva in EuroLeague per la corazzata turca. Forse la critica più dura che Saras ha mosso dopo la partita è stata che la sua squadra si è comportata in alcuni momenti in modo “non professionale”.

“La nostra preparazione mentale prima della partita”, ha detto Saras a EuroLeague TV su cos’è andato storto per la sua squadra. “Questo è ovvio. Non siamo venuti pronti a giocare. Avevamo capito che il Baskonia sarebbe stato estremamente motivato dopo l’ultima prestazione, ma non siamo stati all’altezza. A tratti siamo stati poco professionali”.

“Non siamo venuti a giocare nel primo tempo. È stato orribile”, ha detto Jasikevicius nella conferenza stampa post-partita tra Baskonia e Fenerbahce Beko Istanbul. “Inoltre, abbiamo avuto alcuni tiri aperti, ma abbiamo sbagliato praticamente tutto. È stato un mix di tutto. Nessuna difesa, tiri sbagliati. Solo una giornata storta. Non c’è spiegazione per il primo tempo”.

Stiamo a vedere se verranno presi provvedimenti dal club turco oppure si deciderà di voltare pagina e di ripartire.

