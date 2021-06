Quasi tutti sweep nei Playoff, Miro Bilan: “Alla prossima dateci Venezia-Sassari al meglio delle 15!”

I Playoff di LBA si sono conclusi ieri sera, con la vittoria dello Scudetto da parte della Virtus Bologna con uno sweep clamoroso sull’Olimpia Milano. Un 4-0 che ha lasciato Venezia-Sassari al primo turno unica serie di questa post-season a non essersi conclusa con uno sweep. In quell’occasione vinse la Reyer in Gara-5, quindi 3-2, per poi venire “cappottata” in semifinale 3-0 proprio da Milano. Sono quindi stati Playoff mai troppo in bilico, almeno da questo punto di vista, e così Miro Bilan ci ha scherzato su Twitter.

Sottolineando i tanti sweep, il centro croato della Dinamo Sassari, nominato nel miglior quintetto della stagione, ha scritto:

La prossima volta dateci semplicemente Dinamo-Venezia al meglio delle 15!

Next time just give us Dinamo-Venezia….. BEST OF 15! #SerieAtipo pic.twitter.com/ZAmPgyX8Qx — Miro Bilan (@M1roB1lan) June 11, 2021

Bilan ha chiuso la sua stagione con 16.9 punti e 8.0 rimbalzi di media, fino all’ultimo tra i candidati all’MVP poi vinto da Tonut. Il lungo probabilmente lascerà l’Italia in estate, sul suo futuro c’è già qualche rumors.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.