Rajon Rondo ha ufficializzato il proprio ritiro dal basket

L’ultima partita ufficiale di Rajon Rondo risale al 10 aprile 2022, quasi 2 anni fa. Da allora, con l’eliminazione di Cleveland al Play-in e la successiva free agency, il playmaker è rimasto free agent e nelle scorse ore, ospite del podcast All The Smoke, ha ufficializzato il proprio ritiro, che si poteva dare comunque quasi per scontato, a 38 anni.

Rondo ha dichiarato che passerà maggiore tempo con la propria famiglia, in particolare con i figli. La sua carriera è durata 16 anni e lo ha visto per qualche anno essere tra i migliori playmaker della NBA, oltre che sicuramente il migliore passatore. Scelto con la 21° chiamata al Draft 2006, Rajon Rondo è rimasto ai Boston Celtics fino al dicembre 2014, vincendo anche un titolo nel 2008 con i Big Three. Nel 2014 il passaggio a Dallas, poi Sacramento, Chicago, New Orleans e la parentesi biennale ai Los Angeles Lakers, culminata con la vittoria dell’anello nella “bolla” di Orlando nel 2020. Infine gli ultimi anni tra Atlanta, Los Angeles (sia Clippers che ancora Lakers) e infine Cleveland.

Nel corso di questi 16 anni, Rondo è stato 4 volte All Star, per 3 volte ha guidato la NBA in assist e per 1 volta anche in recuperi. È stato inserito due volte nel miglior quintetto difensivo e una volta nel terzo miglior quintetto All-NBA. In generale nella sua carriera ha mantenuto 9.8 punti e 7.9 assist di media, con 5 stagioni in doppia cifra per assist di media. Senza dubbio molti dei suoi assist, creativi e popolarissimi soprattutto negli anni a Boston, sono rimasti impressi nel cuore e nella mente di molti tifosi Celtics, e non solo.

