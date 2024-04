VIDEO: Botte tra coach e organizzatore, sospesa una finale di un torneo Under 17

La pallacanestro italiana giovanile si sta macchiando settimana dopo settimana di episodi riprovevoli, in cui i protagonisti non sono i ragazzini in campo ma sempre gli adulti che fanno da contorno alle partite: negli ultimi giorni vi abbiamo raccontati di episodi di razzismo e di violenza contro dei mini-arbitri, questa volta sempre di episodi di violenza parliamo, ma che fortunatamente non toccano dei minori.

Durante la finale del torneo Under 17 della Mirabilandia Basket Cup, svoltasi nel weekend di Pasqua nella riviera romagnola, uno degli organizzatori del torneo, dopo un’accesa discussione, ha pensato bene di spintonare a terra il vice allenatore della squadra del Riviera BK, in cui soccorso è subito arrivato l’allenatore, tutto sotto gli occhi increduli dei ragazzini in campo: la gara è stata poi sospesa con il benestare di entrambe le squadre, a condanna del gesto.