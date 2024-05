Real Madrid, doppio regalo dal mercato dopo la delusione di EuroLega

All’indomani del KO in finale di EuroLega contro il Panathinaikos, il Real Madrid è in trattativa avanzata per due nuovi innesti in vista della prossima stagione. Il primo è un ritorno: Usman Garuba, cresciuto nella cantera e Rising Star di EuroLega nel 2021, lascerà la NBA per tornare in Europa dopo qualche anno deludente oltreoceano, come riportato da Eurohoops. Il lungo, 23° scelta al Draft 2021, ha disputato 105 partite in 3 anni in NBA, con 2.6 punti di media. A lasciare il posto a Garuba sarà Vincent Poirier, ad un passo dalla firma con l’Efes.

Il secondo arrivo sarà quello della point guard Xavier Rathan-Mayes, 30 anni, con un lungo trascorso soprattutto in G-League e nell’ultima stagione assoluto dominatore della VTB League con 25.7 punti di media in maglia Enisey. Per lui sarà la prima esperienza in EuroLega e probabilmente sostituirà Sergio Rodriguez, destinato a lasciare Madrid in estate.