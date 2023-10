Rebe e Tati Fučka, le figlie pallavoliste di Gregor spopolano su TikTok

Rebeka e Tatijana Fučka, figlie dell’ex lungo della Nazionale italiana, Gregor, sono due sorelle gemelle ed entrambe pallavoliste italiane che hanno giocato fino a prima del Covid in Serie A2 italiana e ora vivono negli Stati Uniti al College.

Nel tempo libero, quando non si allenano o non giocano, le due sorelle figlie dell’ex fenomeno del basket, Gregor Fučka, si divertono su TikTok con dei contenuti divertenti e ingaggianti dove parlano – a volte – anche del papà.

Le due figlie di Gregor Fučka, classe 1999, si chiamano @effetwins sui social e hanno oltre 145mila follower su TikTok e quasi 12 milioni di Mi Piace tra tutti i contenuti che hanno pubblicato in questo periodo. Le due ragazze giocano nella Fairleigh Dickinson University, un college che si trova a Teaneck, nel New Jersey, detto anche FDU.

Rebe e Tati finora hanno avuto una carriera molto simile a livello pallavolistico, vediamo cosa succederà una volta che termineranno il college. Potrebbero tornare in Italia e comunque potenzialmente avere spazio tra la Serie A2 e la Serie A oppure continuare il loro percorso in America. Certamente continueranno a creare contenuti su TikTok, visti gli eccellenti risultati che sono riuscite a ottenere.

