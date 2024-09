Repesa dopo Trapani-Virtus Bologna: “Errore CLAMOROSO degli arbitri!”

Jasmin Repesa, coach della Trapani Shark di Valerio Antonini, ha commentato in conferenza stampa post gara contro la Virtus Bologna la situazione su rimessa laterale – che potete vedere di seguito – che avrebbe potuto condizionare le sorti finali di questo match:

“Mi dispiace per l’errore che hanno fatto gli arbitri perché è stata una cosa clamorosa. Abbiamo reagito, siamo stati bravi a tornare in partita e anche a passare in vantaggio. Era proprio davanti ai loro occhi, mi dispiace che non abbiano fischiato fuori sulla rimessa di Pajola. Questo non modifica i complimenti che ho fatto alla Virtus Bologna per la vittoria ma se Pajola è fuori dal campo, bisogna fischiare l’out perché era davanti ai loro occhi”, ha detto Jasmin Repesa nella conferenza stampa post partita tra la Trapani Shark e la Virtus Bologna.

Si tratta sicuramente di una situazione al limite perché al momento del passaggio ha i piedi fuori dal campo ma poi la riceve in volo e riatterra dentro al rettangolo di gioco. Stiamo parlando davvero di frame, di centesimi di secondo, e l’arbitro di linea ha decretato fosse corretto non chiamare la palla persa alla Virtus Bologna.

