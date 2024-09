Valerio Antonini entusiasta della prestazione di Trapani, con una nota di polemica: “A cosa serve l’instant replay?”

Appena terminata la partita tra Trapani Shark e Virtus Bologna, big match della prima giornata di campionato, il patron granata Valerio Antonini ha rilasciato una dichiarazione per esprimere la propria soddisfazione per la prestazione della sua squadra nonostante la sconfitta. Antonini ha ringraziato anche la Virtus e l’AD Luca Baraldi per le belle parole spese per Trapani nelle scorse settimane, oltre che coach Jasmin Repesa per la gara preparata.

In mezzo a tanta positività e complimenti, con l’augurio che questo possa essere solo un punto di partenza per i suoi, Antonini ha infilato però anche una polemica arbitrale riguardante l’instant replay. O meglio, al mancato utilizzo dell’instant replay in un’azione chiave del finale di gara. Le parole del dirigente sono state pubblicate sui social media della Trapani Shark, con tanto di video dell’episodio. A pochi secondi dalla fine della gara, con Bologna avanti 87-85, su una rimessa laterale ci sono dubbi sul fatto che Pajola sia con entrambi i piedi in campo al momento della ricezione. Gli arbitri hanno lasciato correre, se avessero fischiato Trapani avrebbe avuto la chance di pareggiarla.

“Abbiamo assaporato nel bene (una partita favolosa contro una squadra strepitosa, una determinazione fuori dal normale dei nostri ragazzi, un pubblico eccezionale che ha dato una dimostrazione di quello che la Sicilia può fare ad alti livelli) e nel male (un arbitraggio nei momenti decisivi che ci ha amareggiato e che ci ha penalizzato in maniera importante come dimostra il video qui) cosa significa il professionismo. Visto questo (e non solo) incredibile errore degli arbitri, credo che, pur essendo una neopromossa, meritiamo rispetto e applicazione del regolamento. La domanda che mi sono posto è a cosa serve l’instant replay se poi su un episodio decisivo non si va a controllare. Questo non significa che avremmo vinto con una decisione diversa ma avremmo certamente potuto avere una occasione importante per farlo. Non voglio favoritismi ma nemmeno disparità di trattamento. Speriamo di essere più fortunati nelle prossime partite” ha scritto Valerio Antonini.

