Vince Carter risponde ai tifosi Raptors che non vorrebbero il ritiro della sua #15

L’addio di Vince Carter ai Toronto Raptors è stato uno dei più controversi nella storia della franchigia. Dopo anni di successi e aver stretto un legame profondo con la città, Carter richiese una trade nel 2004, scatenando l’ira dei tifosi. Nonostante il suo straordinario talento e l’impatto avuto da Carter sui Raptors, portati da essere la Cenerentola della NBA ad una squadra rispettabile in pochi anni, la sua partenza ha lasciato cicatrici profonde. Quando tornò a Toronto da avversario, con la maglia dei Nets nel 2005, venne accolto da fischi e critiche.

Recentemente, i Raptors hanno annunciato il ritiro del numero 15 di Carter il prossimo 2 novembre, suscitando reazioni contrastanti da parte dei fans canadesi. In risposta alle critiche, Carter ha affermato: “So che ci sono persone con diversi sentimenti nei miei confronti. Va bene così, ed è giusto. Ma godiamoci il momento. È tutto una questione di tempismo, e il momento sembra giusto. È successo in modo naturale. Questo è ciò che volevo più di ogni altra cosa. Ho vissuto 6 anni incredibili qui. Chi mi conosce sa del mio amore per Toronto. È solo difficile da articolare e far capire alle persone. Ma eccoci qui. Ho subito chiarito, quando sono entrato nella Hall of Fame, che vi avrei fatto il mio ingresso come Raptor”.

La decisione di ritirare la sua maglia ha suscitato polemiche, con molti fans che lo considerano un traditore anziché un eroe. In questi giorni Vince Carter era proprio a Toronto per partecipare ad una serie di attività che anticipano proprio la cerimonia del 2 novembre. Vinsanity ha partecipato per esempio all’inaugurazione di alcuni campetti brandizzati Raptors in giro per la città, ricevendo tanto affetto dai tifosi presenti.