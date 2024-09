Le nuove point-guard incantano nella prima giornata di LBA!

Lo avevamo detto in molte analisi pre-campionato e le prime impressioni sul livello molto buono della LBA sono state confermate.

Molte franchigie hanno deciso di rinnovare il back-court mettendo a segno colpi interessanti in seguito ad un mirato lavoro di scouting nei campionati emergenti (G-League su tutti).

In settimana il talentuoso Jordan Ford di Trento ha realizzato una prestazione pazzesca in Eurocup contro Gran Canaria, e ha confermato il suo status di go-to-guy del team di Galbiati anche nella prima di campionato ieri sera, protagonista della vittoria esterna a Reggio Emilia registrando nuovamente buoni numeri (17 pt, 5 assist 3 rimbalzi).

La sorpresa porta il nome di Justin Robinson, la guardia di Trapani che si presenta al Pala-Shark con 27 punti, 6 assist e 4 rimbalzi in stats, trascinatore dei siciliani nella rimonta contro la Virtus Bologna ma conclusasi con la vittoria di misura (88-89) delle VuNere.

Robinson ha un talento offensivo clamoroso: aldilà del feeling spiccato con la retina, ciò che ha impressionato è la rapidità con cui esegue i movimenti di tiro e di 1 vs 1. Incontenibile, manda in crisi le scelte difensive di Banchi che deve alternargli di volta in volta la marcatura di Pajola, Cordinier e Morgan per limitarlo. Profeta del quarto periodo, sporca la sua serata di grazia con qualche palla persa di troppo nel finale. In ogni caso, quando rientrerà Galloway faremo un caloroso in bocca al lupo agli esterni difensivi che saranno chiamati di Domenica in Domenica a contenere l’esplosività degli americani di Trapani.

Scafati corsara un Sardegna

In casa Scafati si sorride per le prestazioni sontuose di Rob Gray e Elijah Stewart. Entrambi chiudono a quota 16 punti segnati, coadiuvando un’eccezionale Sorokas da 22 punti. Il back-court scafatese è di livello davvero importante, potendo contare su players che fino alla scorsa stagione registravano numeri da capo-giro: Stewart è stato il capocannoniere del campionato israeliano, mentre Gray ha fatto benissimo in Eurocup con Prometey e l’anno prima ha viaggiato con 18.2 di media in Turchia con il Tofas.

Deludono all’esordio Cassius Winston e Justin Bibbins, probabilmente ancora un po’ in ritardo di condizione. Scommettiamo, tuttavia, che entrambi saranno autori di una stagione da protagonisti!

Occhi puntati sulle altre partite della prima giornata in programma oggi a partire dalle 12.00!

