Reyer Venezia in crisi: tutti rischiano il posto, non solo coach Spahija

L’Umana Reyer Venezia di coach Neven Spahija sta vivendo un momento di grande difficoltà dopo l’ennesima sconfitta in campionato, questa volta contro la Germani Brescia, che ha messo fine alle speranze di qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia.

Con un bilancio di 1 vittoria e 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, la squadra lagunare sta attraversando una delle stagioni più difficili dal ritorno in Serie A sotto la presidenza di Luigi Brugnaro.

I numeri parlano chiaro: la Reyer è attualmente la formazione con il peggior attacco del campionato, con una media di soli 76.5 punti a partita. Ma ciò che preoccupa di più è l’atteggiamento della squadra, definito da più parti svogliato e superficiale. Lontana dalla mentalità vincente che aveva caratterizzato il club negli ultimi anni, la Reyer sembra essere in totale difficoltà, sia sul piano tecnico che psicologico.

Il futuro di Spahija in bilico ma non solo il suo

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la dirigenza ha deciso di mettere tutti sotto esame. Non solo lo staff tecnico, con coach Neven Spahija nel mirino, ma anche i giocatori e la dirigenza che ha costruito il roster in estate. La sconfitta contro Brescia ha sollevato dubbi su molte scelte fatte, e la società sembra essere pronta a prendere provvedimenti.

La Nuova scrive che Spahija potrebbe rimanere al timone della squadra almeno fino alla sfida contro Trieste, ma una sconfitta in quella partita potrebbe portare a un cambiamento nella panchina.

Infortuni e preoccupazioni per McGruder

Oltre alla crisi sul campo, la Reyer deve fare i conti anche con gli infortuni. Rodney McGruder, uno dei principali protagonisti del roster, è attualmente alle prese con un possibile stiramento, che potrebbe tenerlo fuori a lungo. Un’ulteriore difficoltà per una squadra già in difficoltà, che potrebbe essere costretta a cercare un rinforzo sul mercato per tamponare la situazione.

Conclusioni

La situazione in casa Reyer Venezia è critica. Con il futuro di coach Spahija in bilico e la squadra che fatica a trovare una reazione sul campo, la società è chiamata a prendere decisioni importanti. La partita contro Trieste potrebbe rappresentare un bivio decisivo per la stagione, con la necessità di una pronta risposta sia sul piano tecnico che mentale per evitare che la crisi si aggravi ulteriormente.

