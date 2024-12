Drummond espulso e richiamato, Embiid FURIBONDO: CAOS nel primo tempo di Sixers – Spurs

Primo tempo decisamente movimentato fra San Antonio Spurs e Philadelphia 76ers.

Grandi polemiche sull’arbitraggio da parte dei Sixers che poi vinceranno 111-106. La situazione si movimenta a circa 8 minuti dall’intervallo con l’espulsione di Andre Drummond per un presunto contatto con Victor Wembanyama. Il centro di Philadelphia è stato spedito negli spogliatoi ma la sua panchina ha immediatamente chiesto un challenge. Richiamata al video, l’arbitra Jenna Schroeder ha corretto il suo errore, cambiando la decisione in tecnico per flopping ai danni del francese. La Schroeder si è poi scusata con coach Nurse, ammettendo candidamente “Ho fatto un c******”.

Drummond è tornato in campo ma ormai l’atmosfera si era decisamente surriscaldata. Dopo cinque minuti di gioco un altro contatto dubbio ricevuto da Wemby che cade a terra dopo una difesa sul palleggio di Joel Embiid. Per la direttrice di gara è sfondamento e il giocatore dei Sixers perde la testa. Veementi proteste e inevitabile espulsione con i compagni e lo staff che faticano a tenerlo a bada.