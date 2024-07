Ricky Rubio torna a casa 15 anni dopo: sì a Badalona

Ricky Rubio ha accettato l’offerta dello Joventut Badalona, il club che nel 2005 lo fece diventare il più giovane giocatore ad esordire in Liga all’età di 14 anni, 11 mesi e 28 giorni. A 15 dall’ultima partita giocata con i neroverdi, nel 2009 prima di passare al Barcellona, Rubio tornerà dunque “a casa sua”, dato che proprio a due passi da Badalona il giocatore nacque nel 1990.

Si tratta di un colpo importantissimo per lo Joventut, che ha chiuso al 10° posto l’ultima Liga mancando i Playoff dopo due anni consecutivi alle semifinali. Rubio arriva dopo qualche mese al Barcellona andato non esattamente come ci si aspettava: il playmaker spagnolo ha mantenuto 6.5 punti e 3.6 assist di media in campionato e 4.7 punti e 4.3 assist in EuroLega. L’altra pretendente era proprio il Barça, ma alla fine come riportato EFE Deportes ha prevalso il cuore.

Visto che a ottobre Ricky Rubio compirà 34 anni e sembra giunto ormai alle battute finali della carriera, è possibile che a Badalona chiuda il cerchio e che questa sia la sua ultima esperienza da giocatore, come fu anche la prima.

