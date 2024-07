Ricky Rubio smentisce il ritorno a Badalona: “Che giornata movimentata…”

Ieri sera è rimbalzata dalla Spagna la clamorosa notizia del ritorno di Ricky Rubio allo Joventut Badalona, club che lo lanciò tra i professionisti a soli 14 anni. Sarebbe stato un romantico ritorno a casa per il playmaker spagnolo, a 15 anni dal suo trasferimento al Barcellona, se non fosse per il fatto che lo stesso Rubio poco fa ha smentito tutto.

Il giocatore, che ancora deve decidere la sua prossima tappa dopo qualche mese non esaltante al Barcellona, ha commentato l’esclusiva di Jordi Valle Simò, giornalista di EFE Deportes, il sito che aveva dato la notizia del ritorno a Badalona. “Che giorno movimentato che mi hai regalato, Jordi. Spero che nel prossimo dirai la verità” ha scritto Rubio, con tanto di immagine emblematica.