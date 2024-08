Team USA è la grande favorita nei tornei di basket 5×5, sia maschile che femminile, ma la spedizione olimpica a Parigi nel 3×3 è andata malissimo. La squadra maschile è appena stata eliminata nel girone, complice la nettissima sconfitta 21-6 contro i Paesi Bassi questo pomeriggio. Un flop gigantesco per gli USA, sui quali c’erano grandi aspettative anche per la presenza di Jimmer Fredette, ex giocatore NBA.

Quella di oggi è stata la peggior partita degli USA nel torneo di 3×3 maschile. Gli americani erano partiti con 4 sconfitte, salvo poi tornare a sognare la qualificazione grazie alle vittorie su Francia e Cina. Servivano però altri due successi nei restanti match contro Paesi Bassi e Spagna, e la squadra a stelle e strisce ha fallito subito alla prima occasione.

Una delusione ancora più grande se si pensa che, su 8 squadre partecipanti al torneo, se ne qualificavano 6 alla prossima fase. Solo USA e Cina sono state eliminate.

Diverso il caso della squadra femminile, pur partita con 3 sconfitte: vincendo le successive 4 partite, le americane hanno guadagnato la qualificazioni come terze nel proprio girone. Hanno poi battuto la Cina ai quarti di finale 21-13 e ora sono attese dalla Spagna in semifinale.