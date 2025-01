Ricordate Jeremy Pargo? Ha firmato in Islanda!

Pochi appassionati di basket in Europa possono dimenticare Jeremy Pargo, il talentuoso playmaker che ha disputato quattro stagioni in EuroLega, lasciando un segno indelebile grazie al suo stile di gioco spettacolare e alle sue capacità tecniche. Tuttavia, pochi avrebbero immaginato che, a 38 anni, Pargo avrebbe intrapreso una nuova avventura firmando con il Grindavik, club islandese con una storia rispettabile: tre titoli nazionali vinti nel 1993, 2012 e 2013.

Nella scorsa stagione, Pargo ha giocato nella NBA G-League con gli Ignite, registrando una media di 5.0 punti e 2.8 assist in 14 partite. Un contributo che testimonia la sua capacità di restare competitivo nonostante l’età.

La carriera professionistica di Jeremy Pargo è iniziata in Israele, subito dopo la sua esperienza universitaria a Gonzaga. Ha debuttato in EuroLeague nella stagione 2010-11 con il Maccabi Tel Aviv, squadra con cui ha giocato tre stagioni in periodi diversi (2010-11, 2014-15, 2018-19). Il suo percorso in EuroLeague include anche una parentesi con il CSKA Mosca nella stagione 2013-14. In totale, ha mantenuto medie di 9.8 punti e 3.5 assist a partita nella competizione più prestigiosa del basket europeo.

La carriera di Pargo è sinonimo di esperienza e viaggi: con il Grindavik, ha raggiunto il traguardo di 19 squadre in carriera. Ma il suo curriculum non si limita all’Europa: è stato anche un veterano NBA per tre anni, vestendo le maglie di Memphis, Cleveland, Philadelphia e Golden State, con un totale di 86 partite disputate e una media di 4.8 punti a partita.