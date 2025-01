Jimmy Butler, non c’è due senza tre: abbandona l’allenamento e gli Heat lo sospendono

Jimmy Butler, dal 3 gennaio, ha disputato solo 3 partite con i Miami Heat: le restanti 9 le ha passate in punizione, sospeso dalla franchigia per i suoi comportamenti poco professionali. In un primo momento Miami lo aveva punito con 7 gare di sospensione (senza stipendio) per aver pubblicamente chiesto la trade e aver manifestato il suo malcontento. Una volta tornato in campo, Butler ha disputato 3 gare prima di farsi sospendere di nuovo. Stavolta per aver perso il volo che doveva portare la squadra in trasferta: ha saltato così altre 2 partite e, proprio quando stanotte sarebbe dovuto tornare in campo contro Orlando, gli Heat hanno annunciato di averlo sospeso una terza volta, a tempo indeterminato.

La motivazione è ancora una volta di natura comportamentale. Allo shootaround di lunedì, Jimmy Butler ha infatti abbandonato la palestra dopo aver saputo che non sarebbe partito in quintetto, al suo posto Haywood Highsmith. Un ulteriore gesto considerato probabilmente un’umiliazione dal giocatore, che ha così deciso di remare contro, di nuovo.

“La sospensione è dovuta ad un continuo comportamento irrispettoso nei confronti delle regole di squadra, una condotta che danneggia il team. Questo include l’aver abbandonato l’allenamento questa mattina” hanno annunciato gli Heat in un comunicato. La sospensione di Butler a tempo indeterminato non durerà meno di 5 partite, ciò significa che non lo vedremo più in campo prima della trade deadline del 6 febbraio. Il giocatore resta sul mercato e non è detto che, dopo la chiusura del mercato, sia ancora un membro dei Miami Heat.

Ma non è finita qui, perché poco dopo che si è diffusa la notizia della sospensione a tempo indeterminato Butler ci ha addirittura scherzato su nelle proprie storie Instagram. La star di Miami ha condiviso la foto di Tommy, un personaggio della sitcom degli anni ’90 “Martin”. Come spiegato dal giornalista Chris Haynes, una delle caratteristiche del personaggio di Tommy era che gli amici lo prendevano costantemente in giro per non avere un lavoro. Jimmy si è dunque paragonato a Tommy, in quanto al momento nemmeno lui sembra avere un lavoro fisso, date le numerose sospensioni.