Rob Gray, chi è la combo guard che potrebbe provare a salvare Brindisi?

Rob Gray, il cui nome completo è Robert Dejuan Gray jr., è una combo guard nata nel 1994 che sembra essere molto vicino alla firma con l’Happy Casa Brindisi. A riportare la notizia è Giuseppe Sciascia su Superbasket.

La 29enne guardiana americana è stata MVP delle finali di EuroCup nel 2020/21 vinte con il Monaco e nella stagione passata ha giocato in Turchia al Tofas Bursa a 18,8 punti e 3,6 assist di media. Numeri eccellenti e fondamentali per provare a schiodare i pugliesi dall’ultimo posto in classifica.

Rob Gray ha giocato anche in EuroLega col Monaco nella stagione successiva la vittoria dell’EuroCup, segnando in totale 30 punti in circa 80 minuti complessivi. Non cifre esaltanti ma comunque è un bagaglio di esperienza che in pochi giocatori in Italia hanno, tolti i cestisti di Milano e Virtus Bologna.

Stiamo a vedere se davvero l’Happy Casa Brindisi riuscirà a mettere sotto contratto Rob Gray per il resto della stagione e soprattutto se l’americano sarà in grado di permettere ai biancoblu di restare ancora in Serie A. Ricordiamo che l’Happy Casa ha anche cambiato coach perché dalla prossima giornata ci sarà Dusan Sakota in panchina al posto del già esonerato Fabio Corbani.

